Макрон подарил Си Цзиньпину коня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня, сообщает Le Parisien.

Восьмилетнего мерина по кличке Везувий в Китай привезли еще 4 января. Французский лидер вручил Си Цзиньпину 8 января фото коня, а также седло и саблю с гравировкой.

Отмечается, что Макрон является любителем подарков «со смыслом». Так, в 2014 году во время визита в Париж Си Цзиньпин был восхищен, что его сопровождали 104 французских всадника.

Президент Франции прибыл в Китай с трехдневным визитом. Он намерен обсудить развитие отношений между Парижем и Пекином, а также Макрон заинтересован в продвижении французского бизнеса на китайский рынок.