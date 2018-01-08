«Кто хочет поплавать?»: житель США снял на видео «замерзший» океан
Один из жителей штата Массачусетс, США, Райан Кэнти выложил в Сеть видео, на котором запечатлел «замерзший» океан.
Видео: Ryan Canty / Youtube
Житель Массачусетса Райан Кэнти снял на видео «замерзший» океан. Запись он опубликовал в Сети.
«Кто хочет поплавать?» – спросил автор видео у друзей. Кэнти отметил, что на момент съемки температура воздуха упала до –20 °C, при этом средняя температура в штате не опускается ниже –8 °C.
Комментаторы с восторгом отреагировали на видеозапись. Многие захотели увидеть океан своими глазами и сделать фотографии необычного явления.
«Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления», – пишет Сэмюэл Уиллер.