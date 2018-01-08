«Кто хочет поплавать?»: житель США снял на видео «замерзший» океан

Житель Массачусетса Райан Кэнти снял на видео «замерзший» океан. Запись он опубликовал в Сети.

«Кто хочет поплавать?» – спросил автор видео у друзей. Кэнти отметил, что на момент съемки температура воздуха упала до –20 °C, при этом средняя температура в штате не опускается ниже –8 °C.

Комментаторы с восторгом отреагировали на видеозапись. Многие захотели увидеть океан своими глазами и сделать фотографии необычного явления.

«Ух ты! Трамп в должности всего год, а уже решил проблему глобального потепления», – пишет Сэмюэл Уиллер.