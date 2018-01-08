В Самарской области рыбак вмерз в лед и погиб

Сотрудники поисково-спасательной службы обнаружили в акватории Волги тело погибшего рыбака.

Сорокашестилетний мужчина отправился рыбачить на снегоходе 5 января. Вечером того же дня он перестал выходить на связь с родственниками, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Спасатели принялись искать рыбака утром 6 января. Обследовав правый берег Волги от пристани Шелехметь до озера Змеиного, они обнаружили его благодаря перчаткам, лежавшим рядом с промоиной, и вмерзшим в кромку льда сапогам.

Поиск осложнялся из-за недавно выпавшего снега. Выяснилось, что мужчина, двигаясь на снегоходе, провалился в промоину и вмерз в лед. Спасатели подняли его тело на поверхность.