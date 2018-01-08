Водитель-лихач с пассажирами сбежал после ДТП с автобусом в Ростове

Водитель легковушки врезался в автобус в Ростове, а затем сбежал с места аварии. Об этом пишет портал privet-rostov.

Инцидент произошел на проспекте Шолохова 7 января. Водитель автомобиля обгонял впереди идущие машины, однако один из маневров лихача не удался, и он врезался в пассажирский автобус.

После ДТП водитель и пассажиры в спешке покинули место происшествия, бросив автомобиль. По мнению горожан, лихач мог просто угнать транспортное средство.