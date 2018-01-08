Правительство РФ запретило жечь траву и разводить костры у дорог

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в правила противопожарного режима, обязав хозяев участков, расположенных на границах населенных пунктов, дачных и других объединений, убирать мусор и косить траву на территории.

Ведомство также запретило жечь траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Установлен также запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», – говорится в документе.

Кроме того, россиянам запретили растить колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, а также в придорожных полосах автомобильных дорог.