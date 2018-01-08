В Грузии сгорел автобус, следовавший из Азербайджана в Турцию

Выполнявший рейс из Азербайджана в Турцию пассажирский автобус выгорел в результате пожара на востоке Грузии. Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии.

В транспортном средстве находились около 50 пассажиров, в том числе россиян. Никто не пострадал. По словам пассажиров, когда они почувствовали запах дыма и сообщили водителю, находившиеся в автобусе незамедлительно покинули транспортное средство.

Отмечается, что автобус полностью выгорел. Правоохранители начали расследование инцидента.