Премьер Венгрии назвал мигрантов «мусульманскими захватчиками»
«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», – отметил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Фото: Jakob Ratz/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в страну мигрантов «мусульманскими захватчиками» и заявил, что Будапешт не намерен в дальнейшем принимать мигрантов.
«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», – приводит его слова немецкая газета Welt.
По словам Орбана, наплыв мигрантов из мусульманских стран приведет к созданию «параллельных сообществ» внутри государства.
Премьер также призвал глав европейских стран проявлять уважение к Венгрии. По его мнению, неверно приравнивать получение денег из Фонда сплоченности ЕС к приему мигрантов, поскольку его страна открыла рынок для свободной конкуренции.