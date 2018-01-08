Премьер Венгрии назвал мигрантов «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в страну мигрантов «мусульманскими захватчиками» и заявил, что Будапешт не намерен в дальнейшем принимать мигрантов.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», – приводит его слова немецкая газета Welt.

По словам Орбана, наплыв мигрантов из мусульманских стран приведет к созданию «параллельных сообществ» внутри государства.

Премьер также призвал глав европейских стран проявлять уважение к Венгрии. По его мнению, неверно приравнивать получение денег из Фонда сплоченности ЕС к приему мигрантов, поскольку его страна открыла рынок для свободной конкуренции.