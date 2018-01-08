В Москву придет похолодание

В Москве 8 января впервые температура опустилась ниже ноля, до двух градусов мороза.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник москвичей ожидает облачная погода с небольшими осадками, а также со свежим ветром. Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

«Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица», – сообщают синоптики.

По их прогнозам, ночью температура может достигнуть –5 °C. Во вторник и среду, 9–10 января, в столице будет от –2 до –4 °C, ночью же столбики термометров упадут до –7 °C.

Минувшее Рождество в Москве прошло при аномально теплой погоде, приблизившись к рекордным показателям. Днем 7 января температура достигла +2,7 °C.