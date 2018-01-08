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Мощные снегопады парализовали дорожное движение в Европе

Андрей Аркадьев
08:59 08.01.2018
Тысячи водителей оказались заблокированы в своих машинах из-за снегопадов в Испании.
Фото: Panoramic/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

В снежной ловушке почти сутки провели жители Испании, тысячи автомобилей застряли на дорогах из-за мощного снегопада, прошедшего в воскресенье.

На одном из крупных шоссе недалеко от города Сеговия около четырех тысяч машин стояли в пробке почти 18 часов. Из «белого плена» людей спасали военные. Сейчас дороги открыты, но власти Испании готовятся к новой волне снегопада. Метели ожидают в центральных и северных районах страны.

Между тем во Франции растет число жертв снежного шторма «Элеонор». Тело шестого погибшего жандармы нашли в озере, в полукилометре от места исчезновения. Еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести – пожилой турист из Германии и сотрудница речной полиции, которая пропала во время тренировки под Парижем.

«Элеонор» – уже четвертый ураган, который за последние три недели обрушился на Францию. По первоначальным оценкам, стихия нанесла ущерб не меньше чем на 200 миллионов евро. Во Франции до сих пор неспокойно, «оранжевый» уровень опасности из-за возможных паводков и штормого ветра сохраняется в 13 департаментах страны.

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