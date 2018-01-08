Названо самое распространенное преступление 2017 года

Генпрокуратура Россия назвала самое распространенное преступление за 2017 год. Правоохранители чаще всего фиксировали факты мошенничества.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры, сообщает ТАСС.

За 11 месяцев 2017 года зафиксировано 204870 случаев нарушения статей 159 («Мошенничество») и 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») УК РФ. При этом раскрываемость данных правонарушений составляет 25% при общей раскрываемости в 54%.

Отмечается, что в ушедшем году доля мошенничество выросла на 6,8% в сравнении с 2016-м.