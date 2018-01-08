В аэропорту Нью-Йорка эвакуировали пассажиров из-за прорыва водопровода

В четвертом терминале нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди произошло подтопление из-за прорыва водопровода.

В связи с ЧП пассажиры воздушной гавани были эвакуированы. Изначально поступило сообщение о задержке нескольких рейсов, позже стало известно, что обслуживание международных рейсов прекращено.

Легкое метро, соединяющее терминалы аэропорта, работает в штатном режиме. Отправление международных рейсов не пострадало.

Ранее сообщалось о перебоях в работе аэропорта из-за снегопада в четверг.