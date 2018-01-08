Банка газировки: 104-летняя американка раскрыла «секрет долголетия»

Американка, которой 1 января исполнилось 104 года, рассказала о своем секрете долголетия. Об этом пишет издание WZZM.

По словам Терезы Роули, которая живет в штате Мичиган, пережить целый век ей помогла диетическая кола. Женщина призналась, что она пьет не меньше одной банки в день.

«Я пью ее, потому что мне нравится. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы», – отметила долгожительница.

В США диетическая кола появилась в 1982 году, когда Терезе Роули было 68 лет. При этом ученые отметили, что вряд ли содовая продлила женщине жизнь. Согласно исследованиям, несмотря на низкое содержание калорий, этот напиток может стать причиной ожирения, диабета, деменции и инсульта.