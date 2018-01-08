В США назвали победителей премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе 8 января состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она проходила в отеле Беверли-Хилтон. Телеканал NBC вел трансляцию мероприятия.

Лучшим драматическим фильмом был назван «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, который также получил «Золотой глобус за лучший сценарий. Картина Греты Гервиг «Леди Берд» стала лучшим фильмом-комедией.

Сыгравшая роль Милдред Хейз в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой в драматическом фильме, а лучшим драматическим актером признали Гэри Олдмена за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

В номинации «Лучший режиссер» награду получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».

Лучшим драматическим сериалом признали «Рассказ служанки», а испольнительница главной роли в нем Элизабет Мосс получила «Золотой глобус» как лучшая актриса в драматическом сериале. Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале завоевал Стерлинг Браун за роль в «Это мы».

«Большая маленькая ложь» получила «Золотой глобус» как лучший мини-сериал, а сыгравшуюя в нем Николь Кидман признали лучшей актрисой в данном жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в «Фарго».

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» остался без награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а победителем стала картина «На пределе» совместного производства Франции и Германии. «Тайна Коко» стала лучшим анимационным фильмом.