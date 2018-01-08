Хейли заявила, что мировые лидеры, «не отрываясь», следят за Twitter Трампа

Мировые лидеры, иностранные дипломаты и журналисты непрерывно следят за сообщениями в Twitter американского президента Дональда Трампа, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Дипломат, отвечая на вопрос, насколько пристально мировые лидеры следят за твитами Трампа, сказала, что они любят читать его страничку.

«Я не считаю, что они стали игнорировать его твиты. Напротив, я заметила, что они не отрываются от его твитов, хотя считают его непредсказуемым», – сказала Хейли в эфире телекомпании ABC.

По ее словам, лидеры других государств «просто не знают, как поведут себя США в любой отдельно взятый отрезок времени», именно поэтому, считает Хейли, мировые лидеры «осторожничают и уделяют больше внимания тому, как вести с США дела».

Постпред Соединенных Штатов при ООН также негативно отозвалась о скандальной книге «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вулфа. При этом дипломат призналась, что не прочла ее полностью. Однако она заявила, что удивлена числом людей, готовых на ложь ради денег и власти.

Президент США назвал основанную на воспоминаниях бывшего главного стратега американской администрации Стивена Бэннона книгу полной лжи и искажений.