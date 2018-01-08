Советник Трампа заподозрил РФ во «вмешательстве» в выборы в Мексике

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Москва якобы пытается вмешаться в предстоящие выборы президента в Мексике, которые пройдут в июле.

«Если говорить о России, то нас все больше беспокоит использование запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, а также применение в них киберинструментов», – рассказал он в интервью The Hill.

По мнению Макмастера, Москва якобы использует «пропаганду», чтобы ослабить единство Европы. Он также привел пример «вмешательства России» в референдум о независимости Каталонии, который проходил в октябре 2017 года.