Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Венесуэле
Пассажирский автобус столкнулся с внедорожником в венесуэльском штате Ансоатеги, семь человек погибли, еще 40 пострадали.
Фото: Lohena Reveron / Twitter
По меньшей мере семь человек погибли, еще порядка 40 пострадали в аварии с пассажирским автобусом и внедорожником в Венесуэле.
Как пишет издание El Nacional, инцидент произошел на автомагистрали в штате Ансоатеги, между городами Кларинс и Бока де Учире. После столкновения и двухэтажный автобус, и внедорожник загорелись.
В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняются.