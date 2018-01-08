Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Венесуэле

По меньшей мере семь человек погибли, еще порядка 40 пострадали в аварии с пассажирским автобусом и внедорожником в Венесуэле.

Как пишет издание El Nacional, инцидент произошел на автомагистрали в штате Ансоатеги, между городами Кларинс и Бока де Учире. После столкновения и двухэтажный автобус, и внедорожник загорелись.

В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняются.