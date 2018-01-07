В ЦИКе озвучили число желающих участвовать в выборах президента

На данный момент ЦИК получила уведомления о намерении участвовать в выборах президента России от 67 претендентов. Из них 46 — являются самовыдвиженцами. Такие данные в эфире телеканала «Россия 1» назвала глава российского Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, после 2012 года выборное законодательство было максимально либерализовано. Возможность регистрации партий стала проще. Теперь их в России около 70.

«Как следствие, упрощена регистрация на выборы президента. На сегодняшний день, 7 января, у нас уже заявлено 67 претендентов: представители 21 партии и 46 самовыдвиженцев», - отметила она.

Также Памфилова рассказала о том, что среди подающих документы для участия своей кандидатуры на президентских выборах есть и претенденты «с чудинкой».

Напомним, Центризбирком принимает документы от кандидатов, планирующих принять участие в выборах президента в порядке самовыдвижения, до полуночи 7 января. У кандидатов от партий есть время для подачи документов до 12 января включительно.Выборы главы государства пройдут в России 18 марта.

Ранее Элла Памфилова заявила о том, что вся система избирательной комиссии России, включая Центризбирком, готова к проведению выборов президента в стране.