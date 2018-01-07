Радикалы напали на Российский центр науки и культуры в Киеве

В рождественскую ночь радикалы из организации «Черный комитет» совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Данный Центр занимается вопросами гуманитарного сотрудничества.

«Радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Мы оттирали его полдня. Нанесен значительный материальный ущерб», – заявил РИА Новости сотрудник Центра.

Он также добавил, что это не первое нападение на киевский Российский центр, «и, как показывает практика, вряд ли кто-то будет их (хулиганов – прим. ред.) искать».

Также сообщается, что нападавшие оставили у входа в Центр листовки, в них содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине. Через какое-то время в соцсетях появился видеоролик этой хулиганской выходки.