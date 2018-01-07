Трамп сравнил себя с Рейганом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему приходится мириться с фальшивыми новостями и лживыми книгами, однако он намерен одержать победу в этом противостоянии, как удалось 40-му президенту США Рональду Рейгану.

«Мне пришлось мириться с ложными новостями с первого дня, как только я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь мне приходится мириться с лживой книгой, написанной полностью дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема, и он хорошо с ней справился. Так же получится и у меня!» — написал на своей странице в Twitter Трамп.

Таким образом американский лидер отреагировал на выход книги журналиста Майка Вольфа о Дональде Трампе «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

До этого президент США уже назвал книгу полной «фантазии, лжи и искажений».

Однако он отметил, что не собирается подавать в суд на автора и издателей.