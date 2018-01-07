Математики открыли самое большое простое число

Чтобы записать найденное математиками новое самое большое простое число, потребовалась бы книга более чем в семь тысяч страниц.

Открытие было сделано благодаря научному проекту под названием Great Internet Mersenne Prime Search, участники которого специализируются на обнаружении простых чисел Мерсенна, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Выяснилось, что по длине недавно выявленное число в десятичном формате достигает 23 249 425 знаков, при этом оно способно расположится на семи тысячах книжных страниц. Открытие названо M77232917. Найденное число относится еще и к так называемым числам Мерсенна, которые имеют вид 2 в степени n минус 1. Выразить рекордное число можно как 2 в степени 77232917 минус 1.

Предыдущий рекорд, установленный в январе 2016 года, уступал этому в миллион символов.