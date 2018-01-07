Кадыров призвал Европу «не трусить» и вместе с Россией «остановить безумство США»

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров призвал страны Европы совместно с РФ остановить «военное безумство» США. Глава российского региона обвинил официальный Вашингтон в попытке дестабилизировать обстановку вокруг России, разжигая конфликты, в частности, на Украине и в Грузии.

«США диктует свои правила богатым нефтью мусульманским странам, абсолютно понятно их желание владеть через смерть миллионов людей природными богатствами», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чеченской республики при этом добавил, что «власти Соединенных Штатов дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок».

По мнению руководителя российского региона, за последнее время разрушительная политика Вашингтона продемонстрировала себя в Сирии, Иране, Израиле, Ираке и Ливане.

Кадыров обратился к Европе с призывом «не трусить», а вместе с РФ «выступить единым фронтом против вероломства (США. — Прим.)». В противном случае, по мнению главы Чечни, «всё больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские».