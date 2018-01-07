Вандалы повредили памятник советским воинам в Кировоградской области Украины

Памятник солдатам Великой Отечественный войны поврежден неизвестными в Гайвороне Кировоградской области Украины.

«В сквере Победы - полуразрушенная статуя солдата, установленная у могил 11 советских воинов и 43 партизан», - сказано на странице в Facebook местного городского совета.

Уточняется, что вандалы отбили руку скульптуры и лавровый венок.

Местные власти назвали происшествие «варварством, дикостью, вандализмом» и создали комиссию, которая занимается расследованием инцидента, а также призвали правоохранительные органы найти виновных.