Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей Путина

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал, в каких церквях крестили родителей президента России Владимира Путина.

«Здесь нет никакого противоречия. В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге — его отца Владимира Спиридоновича», — приводит ТАСС слова Пескова.

Накануне президент посетил Симеоновскую церковь в Санкт-Петербурге, где принял участие в рождественском богослужении. Согласно выпискам из церковных документов, датированных 1911 годом, в этом храме крестили отца Владимира Путина. Однако в 2011 году президент России присутствовал на рождественской службе в селе Тургиново Тверской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Тогда некоторые СМИ сообщили, что родителей Путина крестили именно там.

В выписке из книги Симеоновской церкви в Санкт-Петербурге сказано, что на таинстве крещения отца главы государства присутствовали «крестьянин Спиридон Иванов Путин и законная жена его Ольга Иванова».

Также в документе указаны имена крестных родителей отца президента России.

Кроме того, в выписке говорится, что «таинство крещения совершали протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком Владимиром Владимировым».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где крестили мать Владимира Путина, находится в селе Тургиново Тверской области. Президент России приезжал туда на рождественские службы в 2011 и 2016 годах.

Самого главу государства крестили в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, который несколькими годами ранее российский лидер посетил на Рождество.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил с Рождеством православных верующих. Глава государства встретил Праздник в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.