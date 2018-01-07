Назван срок выпуска российского «летающего автомобиля»

Работы по созданию нового типа «летающего автомобиля» могут завершить к 2021 году в Российской Федерации.

Уточняется, что речь идет о самолете сверхкороткого взлета и посадки для грузопассажирских перевозок в условиях бездорожья. Его прозвали «летающим автомобилем» за простоту в управлении и доступность использования взлетно-посадочных площадок, сообщает сайт телеканала «360».

«Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата будут завершены примерно к 2020–2021 годам», - сообщил директор компании-разработчика «Промсервис» Юрий Баженов.

Он добавил, что полезная нагрузка автомобиля должна составить около 500 кг. Летающий аппарат будет иметь возможность, как ручного, так и беспилотного управления с земли.

Отмечается, что опытный образец сможет взлетать с площадки не более 50 на 50 метров. У него будут установлены шасси для внеаэродромного базирования. В целях безопасности на «летающем автомобиле» предусмотрена система аварийного катапультирования парашютного типа.