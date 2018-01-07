В США назвали лучший фильм 2017 года

В Соединенных Штатах Америки кинокритики определили лучший фильм прошлого года.

Им стала картина Греты Гервиг «Леди Берд», сообщает Los Angeles Times. Этот фильм также получил премии за лучший сценарий, лучшему режиссеру и лучшей актрисе второго плана (Лори Меткалф).

Лучшей актрисой, по мнению американских кинокритиков, стала Салли Хокинс за роль в фильме «Форма воды» Гильермо дель Торо, лучшим актером - Дэниел Калуя (лента «Прочь»), лучшим актером второго плана - Уиллем Дефо («Проект «Флорида»).

Сиквел «Бегущего по лезвию» отметили за лучшую операторскую работу: приз достался Роджеру Дикинсу.