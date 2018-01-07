Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украина в те годы жила богаче и зажиточнее, чем Россия: Клинцевич ответил на заявления украинского историка о «советской оккупации»

Роман Захаров
20:50 07.01.2018
Первый зампред Совета Федерации РФ по обороне и безопасности напомнил Киеву, что половиной своих территорий Украина «приросла, находясь в составе Советского Союза».
Украина в те годы жила богаче и зажиточнее, чем Россия: Клинцевич ответил на заявления украинского историка о «советской оккупации»
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявления об оккупации Украины Советским Союзом рассчитаны на молодое поколение.

«Украина продолжает копировать худшие советские образцы… утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать "оккупацией", Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодежь», - написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Клинцевич добавил, что «людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России».

По мнению зампреда комитета Совфеда России по обороне и безопасности, заявление насчет закрепления законом правопреемственности современной Украины и Украинской Народной Республики (УНР) «вообще не поддается осмыслению».

«Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину?», - поинтересовался Клинцевич.

При этом сенатор напомнил, что «этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза».

«Ничего себе "оккупация"», - резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее сообщалось, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украине нужно предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17 — 21 годов до современного государства». По его мнению, Киеву необходимо признать «оккупацией» советский режим.

В ответ на заявления Вятровича, в Госдуме предложили Киеву вернуть России половину Украины. Глава Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что «Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины».

Напомним, после революции 1917 года и образования Украинской ССР со столицей в Харькове, ей были переданы территории, которые относились в Российской империи не только к Малороссии, но и к Донбассу с Новороссией, а именно: Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939-1940 годах к УССР присоединили Восточную Галицию, Северную Буковину и Южную Бессарабию. В 1945 году в состав советской республики вошло Закарпатье, а в 1954 году к Украинской ССР был присоединен полуостров Крым.

Россия, после падения монархии в 1917 году, прошла через череду революционных потрясений и гражданскую войну, длившуюся до 1922 года. В это время на территории Украины, которая входила в состав Российской империи, была создана Украинская народная республика (УНР). На западной Украине, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи, также началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР). 22 января 1919 года УНР и ЗУНР подписали договор об объединении, однако в этом же году территории ЗУНР завоевала Польша, а УНР перестала существовать в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Сирии за сутки в свои дома вернулись 390 человек
Дата05.01.2018, 22:00
В Сирии за сутки в свои дома вернулись 390 человек
ВКС России сопроводили более тысячи аппаратов в космосе в минувшем году
Дата07.01.2018, 14:49
ВКС России сопроводили более тысячи аппаратов в космосе в минувшем году
Россиянки впервые в истории молодежного чемпионата мира по хоккею обыграли Канаду
Дата06.01.2018, 23:50
Россиянки впервые в истории молодежного чемпионата мира по хоккею обыграли Канаду
Самые яркие фотографии из жизни российской армии в 2017 году
Дата29.12.2017, 14:33
Самые яркие фотографии из жизни российской армии в 2017 году
Модернизированный Ту-160 «Белый лебедь» может совершить полет в январе
Дата05.01.2018, 17:48
Модернизированный Ту-160 «Белый лебедь» может совершить полет в январе
Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов
Дата05.01.2018, 10:20
Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Дата30.12.2017, 09:00
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
23:33 В стране и мире
Видео
В ЦИКе озвучили число желающих участвовать в выборах президента
22:06 В стране и мире
Вандалы повредили памятник советским воинам в Кировоградской области Украины
14:06 В стране и мире
Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать крейсер «Украина»
11:22 В стране и мире
В Киеве хотят признать годы в составе СССР «оккупацией»
11:21 В стране и мире
Видео
Второй полуфинал «Новой звезды» стал звездным часом для талантливых исполнителей
События дня
События дня
Убийство украинской правозащитницы
«Новая Звезда»
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Второй полуфинал «Новой звезды» стал звездным часом для талантливых исполнителей Видео
Второй полуфинал «Новой звезды» стал звездным часом для талантливых исполнителей
Советник президента Украины высмеял гибель ополченца в Донбассе
Советник президента Украины высмеял гибель ополченца в Донбассе
Жареная рыба «ожила» на тарелке в китайском ресторане: видео Видео
Жареная рыба «ожила» на тарелке в китайском ресторане: видео
Стали известны первые шесть финалистов проекта «Новая звезда» Видео
Стали известны первые шесть финалистов проекта «Новая звезда»
Веселая собака прокатила сама себя на ледянке около 50 раз: видео Видео
Веселая собака прокатила сама себя на ледянке около 50 раз: видео
Америка вымерзает: в США ждут рекордных морозов до -35
Америка вымерзает: в США ждут рекордных морозов до -35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.