Украина в те годы жила богаче и зажиточнее, чем Россия: Клинцевич ответил на заявления украинского историка о «советской оккупации»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что заявления об оккупации Украины Советским Союзом рассчитаны на молодое поколение.

«Украина продолжает копировать худшие советские образцы… утверждая, что период пребывания Украины в составе СССР следует считать "оккупацией", Владимир Вятрович рассчитывает исключительно на молодежь», - написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Клинцевич добавил, что «людей старшего поколения на этой мякине не проведешь: они прекрасно помнят, что народ на Украине жил в те годы богаче, зажиточнее, чем в России».

По мнению зампреда комитета Совфеда России по обороне и безопасности, заявление насчет закрепления законом правопреемственности современной Украины и Украинской Народной Республики (УНР) «вообще не поддается осмыслению».

«Может, Киев хочет вернуться к тем границам, которые существовали тогда, ужавшись почти наполовину?», - поинтересовался Клинцевич.

При этом сенатор напомнил, что «этой половиной Украина приросла, находясь в составе Советского Союза».

«Ничего себе "оккупация"», - резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее сообщалось, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украине нужно предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17 — 21 годов до современного государства». По его мнению, Киеву необходимо признать «оккупацией» советский режим.

В ответ на заявления Вятровича, в Госдуме предложили Киеву вернуть России половину Украины. Глава Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что «Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины».

Напомним, после революции 1917 года и образования Украинской ССР со столицей в Харькове, ей были переданы территории, которые относились в Российской империи не только к Малороссии, но и к Донбассу с Новороссией, а именно: Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939-1940 годах к УССР присоединили Восточную Галицию, Северную Буковину и Южную Бессарабию. В 1945 году в состав советской республики вошло Закарпатье, а в 1954 году к Украинской ССР был присоединен полуостров Крым.

Россия, после падения монархии в 1917 году, прошла через череду революционных потрясений и гражданскую войну, длившуюся до 1922 года. В это время на территории Украины, которая входила в состав Российской империи, была создана Украинская народная республика (УНР). На западной Украине, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи, также началась революция и была провозглашена Западноукраинская народная республика (ЗУНР). 22 января 1919 года УНР и ЗУНР подписали договор об объединении, однако в этом же году территории ЗУНР завоевала Польша, а УНР перестала существовать в 1920 году после военного конфликта с советской Россией.