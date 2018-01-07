Рождество в Москве повторило температурный рекорд

Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) в 13:00 седьмого января достигла отметки +3,5 градуса, что повторяет столичный рекорд температуры.

«Сегодня повторен абсолютный температурный рекорд для 7 января, за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса», - приводит «Интерфакс слова представителя Гидрометцентра.

Однако стоит отметить, что, как и сообщалось ранее, в Москве ожидается сильное похолодание, которое может сопровождать метелями. Синоптики предупреждают о гололеде.