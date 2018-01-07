В Йемене потерпел крушение самолет арабской коалиции

Самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией разбился в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада, расположенной на севере Йемена.

По сообщениям агентства «Аль-Арабия», двух пилотов воздушного судна удалось спасти. Причиной крушения самолета называют техническую неисправность.

Отметим, подконтрольное хуситам агентство Saba пишет, что самолет был сбит повстанческими силами ПВО.

Провинция Саада, граничащая с Саудовской Аравией, считается оплотом движения хуситов «Ансар Алла». ВВС коалиции регулярно наносит авиаудары по этому населенному пункту.

Начиная с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» и правительственными войсками вместе с ополчением, поддерживающим президента Абд Раббу Мансуру Хади.

С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку йеменскому руководству в этом конфликте.