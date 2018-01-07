Собянин рассказал о тысячах артефактов, найденных во время реконструкции Москвы
Градоначальник российской столицы Сергей Собянин сообщил, что за последние годы в результате реконструкции Москвы обнаружены тысячи артефактов и исторических ценностей.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в центре столицы за два года реализации программы по благоустройству «Моя улица» было найдено более десяти тысяч артефактов.
«Любопытный факт: за два года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тыс. артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых — XII века ...», —написал на своей странице в Twitter Собянин.
В Москве в последние годы происходит реконструкция улиц, в основном, в центре города.