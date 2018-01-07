В ЛНР рассказали о размещенном возле линии соприкосновения оружии ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили 122-миллиметровые гаубицы в восьми километрах от линии соприкосновения. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«В районе населенного пункта Петровка Станично-Луганского района, на удалении восьми километров от линии соприкосновения войск, на территории молочно-технической фермы размещена дежурная батарея 120-миллиметровых гаубиц Д-30 в количестве пяти единиц из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — приводит Луганский информационный центр слова Филипоненко.

При этом военнослужащий отметил, что обстановка в зоне ответственности Народной милиции ЛНР «стабильно напряженная».

Также, по словам Филипоненко, «в районе населенного пункта Крымское, на удалении пяти километров от линии соприкосновения войск обнаружены огневые позиции шести 120-миллиметровых минометов из состава минометной батареи 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ».

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что с целью проведения воздушной разведки позиций Народной милиции ЛНР и корректировки огня артиллерии, в районе населенных пунктов Смелое-Зимогорье отмечены полеты беспилотных летательных аппаратов разведроты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в канун Рождества открыли огонь по насаленным пунктам, расположенным на донецком и горловском направлениях.

Во вторник Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила танки и САУ украинских военных вблизи линии соприкосновения в Донбассе.