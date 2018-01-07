Падение гимнастки в цирке Гомеля попало на видео

В цирке белорусского Гомеля 20-летняя воздушная гимнастка из московской труппы упала с большой высоты во время выполнения акробатического трюка.

Как сообщает Sputnik Беларусь, инцидент произошел в пятницу во время выступления коллектива Алишера Алимева. Согласно афише, гимнасты должны были исполнить «феноменальные трюки на высоте девятиэтажного здания».

На кадрах, опубликованных с Сети, видно, как девушка, после того, как ее не смог удержать партнер по номеру, упала мимо страховочной сетки на манеж.

В настоящий момент известно, что пострадавшую доставили в больницу в реанимационное отделение с травмой головы. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.