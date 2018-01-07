Рождественский огонь: ВСУ открыли стрельбу по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в канун Рождества открыли огонь по насаленным пунктам, расположенным на донецком и горловском направлениях. Соответствующее заявление сделали в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы Горловки и село Спартак к северу от Донецка, по которым применялись гранатометы и стрелковое оружие. Минометному обстрелу также подвергся район Ясиноватой», — приводит «Донецкое агентство новостей» слова представителя командования.

В материале, со ссылкой на официальные данные, также сообщается, что за сутки ВСУ четыре раза нарушили новогоднее перемирие.

Ранее сообщалось, что Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила танки и САУ украинских военных вблизи линии соприкосновения в Донбассе.