Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командной гонке на чемпионате Европы

Российская женская сборная стала второй в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящему в подмосковной Коломне.

Команда в составе россиянок Ольги Граф, Екатерины Шиховой и Натальи Ворониной завоевала серебро с результатом 3 минуты 1,88 секунды.

Победительницами гонки стали голландки Маррит Ленстра, Лотте ван Бик и Мелисса Вейфье (2:59,34). Третьими пришли представительницы Германии Роксанн Дуфтер, Габриэль Хиршбихлер и Мишель Уриг (3:05,03).

Ранее сообщалось, что на проходящем в подмосковной Коломне ЧЕ по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков выиграл «золото» на дистанции 1500 метров.