Патриарх пообедал с бездомными и поговорил с космонавтами
Патриарх Кирилл на Рождество пообедал с бездомными и вышел на связь с Международной космической станцией.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пообедал вместе с бездомными.
Праздничная трапеза состоялась в центре помощи «Ангар спасения». Этот пункт был создан по инициативе церкви.
В качестве напутствия патриарх пожелал оказавшимся без крова постараться найти выход из той жизненной ситуации, в которой они оказались, и заверил, что церковь сделает все возможное, чтобы помочь им в этом.
И сегодня же патриарх вышел на связь с космонавтами МКС. Сейчас на орбите находятся два россиянина - командир экипажа Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров.