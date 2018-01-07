Патриарх пообедал с бездомными и поговорил с космонавтами

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пообедал вместе с бездомными.

Праздничная трапеза состоялась в центре помощи «Ангар спасения». Этот пункт был создан по инициативе церкви.

В качестве напутствия патриарх пожелал оказавшимся без крова постараться найти выход из той жизненной ситуации, в которой они оказались, и заверил, что церковь сделает все возможное, чтобы помочь им в этом.

И сегодня же патриарх вышел на связь с космонавтами МКС. Сейчас на орбите находятся два россиянина - командир экипажа Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров.