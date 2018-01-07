Из кранов жителей Екатеринбурга пошла черная вода с червяками

В одной из квартир в Екатеринбурге в канун Нового года из крана потекла черная вода с червями.

«Вода была такой черной недели три назад, пахла плохо и шла черной. После пропала чернота частично, а запах остался. И после этого пару раз при включении воды были заметны такие маленькие черви. Последний раз червяк выпал сегодня, шестого января», - приводит Ura.ru слова жильца квартиры.

Он выложил фото и видео этой неприглядной картины в социальные сети.

В пресс-службе «Водоканала» Екатеринбурга сообщили, что их организация обеспечивает поставку воды до ввода в дом, а по квартирам она уже распределяется через внутренние сети здания.