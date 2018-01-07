В США был продан лотерейный билет с выигрышем 560 миллионов долларов

В США в штате Нью-Гэмпшир был продан билет лотереи Powerball, принесший его владельцу 559,7 миллиона долларов. Счастливого обладателя крупного выигрыша пока найти не удалось.

«Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, принес джекпот в размере 559,7 млн долларов», — приводит ABC News слова представителя Powerball.

Цена одного билета составляет всего 2 доллара, при этом прибыль, которую получают организаторы от продажи билетов, достигают нескольких миллиардов долларов. Для того, чтобы выиграть в Powerball необходимо угадать номера пяти белых шаров и одного красного. По мнению экспертов, вероятность сделать это составляет один к 292 миллионам.

Ранее сообщалось, что «Почта России» разыскивает клиента, выигравшего в лотерею 500 миллионов рублей.