Мать комбата Гиви отдала вещи сына в музей

Мать комбата ополченцев ДНР Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви», передала Донецкому военно-историческому музею ВОВ документы и личные вещи сына.

«Документы и личные вещи Героя ДНР Михаила Толстых в дар Донецкому музею Великой Отечественной войны передала его мама Нина Михайловна», – приводит «Донецкое агентство новостей» слова заведующей музеем Людмилы Декурно.

По ее словам, сотрудники приступили к обработке и оформлению поступивших материалов, среди которых, в том числе детские фотографии комбата. Вещи и документы Михаила Толстых планируется экспонировать в музее ВОВ, а в перспективе – в будущем музее ДНР.

Толстых - Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил Донецкой народной республики. На него неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях. Погиб в результате теракта 8 февраля 2017 года.