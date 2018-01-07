Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты составили Топ-5 наиболее популярных внедорожников в России

Роман Захаров
17:28 07.01.2018
Согласно данным с продаж на российском авторынке, кроссоверы и внедорожники очень популярны среди автолюбителей.
Эксперты составили Топ-5 наиболее популярных внедорожников в России
Фото: pixabay.com

Первое место в рейтинге пяти наиболее популярных внедорожников на российском авторынке досталось Chevrolet Niva. Автомобиль работает на 1,7-литровом моторе мощностью 80 «лошадей». По мнению составителей рейтинга, его основным достоинством является соотношение цены и качества. Стоимость Chevrolet Niva составляет 538 тысяч рублей. В комплектацию входит полный привод, понижающая передача и 220-миллиметровый клиренс.

Второе место занял российский УАЗ «Хантер». По данным журнала «Авторамблер», его стоимость составляет от 619 тысяч рублей. Отмечается, что внедорожник очень востребован среди участников гонок.

На третьем месте расположился УАЗ «Патриот». Модель выделяет бездифференциальное подключение передней оси. Стоимость «Патриота» составляет 619 тысяч рублей.

Четвертым в этом рейтинге стал автомобиль Toyota Fortuner. Комплектация внедорожника включает в себя балку заднего моста, переднюю ось с жестким подключением, а также понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

На пятую позицию эксперты поставили Toyota Land Crusier 200. Базовая комплектация предусматривает 2,7-литровый двигатель, а также пятиступенчатую механику.

Ранее сообщалось, что эксперты составили список самых популярных автомобилей в российских городах-миллиониках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Сирии за сутки в свои дома вернулись 390 человек
Дата05.01.2018, 22:00
В Сирии за сутки в свои дома вернулись 390 человек
ВКС России сопроводили более тысячи аппаратов в космосе в минувшем году
Дата07.01.2018, 14:49
ВКС России сопроводили более тысячи аппаратов в космосе в минувшем году
Россиянки впервые в истории молодежного чемпионата мира по хоккею обыграли Канаду
Дата06.01.2018, 23:50
Россиянки впервые в истории молодежного чемпионата мира по хоккею обыграли Канаду
Самые яркие фотографии из жизни российской армии в 2017 году
Дата29.12.2017, 14:33
Самые яркие фотографии из жизни российской армии в 2017 году
Модернизированный Ту-160 «Белый лебедь» может совершить полет в январе
Дата05.01.2018, 17:48
Модернизированный Ту-160 «Белый лебедь» может совершить полет в январе
Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов
Дата05.01.2018, 10:20
Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Дата30.12.2017, 09:00
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
23:33 В стране и мире
Видео
В ЦИКе озвучили число желающих участвовать в выборах президента
22:06 В стране и мире
Вандалы повредили памятник советским воинам в Кировоградской области Украины
14:06 В стране и мире
Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать крейсер «Украина»
11:22 В стране и мире
В Киеве хотят признать годы в составе СССР «оккупацией»
11:21 В стране и мире
Видео
Второй полуфинал «Новой звезды» стал звездным часом для талантливых исполнителей
События дня
События дня
Убийство украинской правозащитницы
«Новая Звезда»
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Второй полуфинал «Новой звезды» стал звездным часом для талантливых исполнителей Видео
Второй полуфинал «Новой звезды» стал звездным часом для талантливых исполнителей
Советник президента Украины высмеял гибель ополченца в Донбассе
Советник президента Украины высмеял гибель ополченца в Донбассе
Жареная рыба «ожила» на тарелке в китайском ресторане: видео Видео
Жареная рыба «ожила» на тарелке в китайском ресторане: видео
Стали известны первые шесть финалистов проекта «Новая звезда» Видео
Стали известны первые шесть финалистов проекта «Новая звезда»
Веселая собака прокатила сама себя на ледянке около 50 раз: видео Видео
Веселая собака прокатила сама себя на ледянке около 50 раз: видео
Америка вымерзает: в США ждут рекордных морозов до -35
Америка вымерзает: в США ждут рекордных морозов до -35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.