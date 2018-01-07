Эксперты составили Топ-5 наиболее популярных внедорожников в России

Первое место в рейтинге пяти наиболее популярных внедорожников на российском авторынке досталось Chevrolet Niva. Автомобиль работает на 1,7-литровом моторе мощностью 80 «лошадей». По мнению составителей рейтинга, его основным достоинством является соотношение цены и качества. Стоимость Chevrolet Niva составляет 538 тысяч рублей. В комплектацию входит полный привод, понижающая передача и 220-миллиметровый клиренс.

Второе место занял российский УАЗ «Хантер». По данным журнала «Авторамблер», его стоимость составляет от 619 тысяч рублей. Отмечается, что внедорожник очень востребован среди участников гонок.

На третьем месте расположился УАЗ «Патриот». Модель выделяет бездифференциальное подключение передней оси. Стоимость «Патриота» составляет 619 тысяч рублей.

Четвертым в этом рейтинге стал автомобиль Toyota Fortuner. Комплектация внедорожника включает в себя балку заднего моста, переднюю ось с жестким подключением, а также понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

На пятую позицию эксперты поставили Toyota Land Crusier 200. Базовая комплектация предусматривает 2,7-литровый двигатель, а также пятиступенчатую механику.

Ранее сообщалось, что эксперты составили список самых популярных автомобилей в российских городах-миллиониках.