Спасатели эвакуировали туриста из Астрахани, сорвавшегося на Эльбрусе
Пострадавший в Приэльбрусье турист передан спасателями врачам.
Фото: pixabay.com
Сотрудники спасательных служб передали врачам пострадавшего на Эльбрусе туриста.
«Спасатели передали врачам пострадавшего на Эльбрусе 37-летнего туриста из Краснодара. У него черепно-мозговая травма и обморожение конечностей», - приводит ТАСС слова замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Альберта Хаджиева.
Отмечается, что альпинист сорвался на льду при восхождении, он приехал в горы из Астрахани.