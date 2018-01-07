Спасатели эвакуировали туриста из Астрахани, сорвавшегося на Эльбрусе

Сотрудники спасательных служб передали врачам пострадавшего на Эльбрусе туриста.

«Спасатели передали врачам пострадавшего на Эльбрусе 37-летнего туриста из Краснодара. У него черепно-мозговая травма и обморожение конечностей», - приводит ТАСС слова замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Альберта Хаджиева.

Отмечается, что альпинист сорвался на льду при восхождении, он приехал в горы из Астрахани.