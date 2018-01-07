Во Франции ушла из жизни победительница «Евровидения» 1965 года Франс Галль
Певица скончалась в возрасте 70 лет от онкологического заболевания.
Фото: Wulf Pfeiffer/dpa/globallookpress
Во Франции в воскресенье в возрасте 70 лет ушла из жизни известная французская певица Франс Галль.
По данным радиостанции France Info, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. В декабре прошлого года Галль доставили в больницу в ближнем пригороде Парижа.
Выступать на сцене певица, настоящее имя которой Изабель Женевьев Мари Анн Галль, начала еще в несовершеннолетнем возрасте.
В 1965 году юная исполница представляла Люксембург на песенном конкурсе «Евровидение» с песней Poupee de cire, poupee de son, которая принесла ей победу.
От брака с Мишелем Берже у певицы есть сын, а также была дочь, которая умерла от муковисцидоза.