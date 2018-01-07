В Совфеде прокомментировали требование ЕС о взыскании за российское эмбарго на ввоз свинины

Требование Всемирной торговой организации (ВТО) взимать финансовый сбор с РФ за эмбарго на ввоз свинины необоснованно. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — цитирует Джабарова RT.

Также он добавил, что ЕС постоянно вводит экономические санкции с 2014 года, считая это нормальным, при этом ответные меры считает нарушением норм ВТО.

Ранее сообщалось о намерении Евросоюза взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины.