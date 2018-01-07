Путин поздравил с Рождеством православных верующих

Сегодня православные верующие отмечают один из самых главных и радостных христианских праздников Рождество Христово. Минувшую ночь миллионы верующих провели в храмах, где шли торжественные службы.

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и всех граждан страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.