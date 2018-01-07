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Исправительная колония горит под Якутском

Анастасия Евдокимова
08:35 07.01.2018
Очаг возгорания находился в бараке. После этого пламя распространилось дальше.
Фото: Яна Лазарева / Youtube
Видео: Яна Лазарева / Youtube

Под Якутском в населенном пункте Новая Табага горит исправительная колония №7. Из учреждения экстренно эвакуированы 124 человека. Очаг возгорания находился в бараке. После этого пламя начало распространяться.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и спецтехника. Проводится разбор и проливка конструкций.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания выясняются.

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