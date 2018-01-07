Исправительная колония горит под Якутском

Под Якутском в населенном пункте Новая Табага горит исправительная колония №7. Из учреждения экстренно эвакуированы 124 человека. Очаг возгорания находился в бараке. После этого пламя начало распространяться.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и спецтехника. Проводится разбор и проливка конструкций.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания выясняются.