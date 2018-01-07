В США полиция за год расстреляла около тысячи человек

За 2017 год сотрудники правоохранительных органов в США расстреляли 987 человек. Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, 940 из убитых полицейскими человек были мужчинами. 23% убитых являлись афроамериканцами.

Отмечается также, что более трети убитых - это люди моложе тридцати лет.

Эта статистика в среднем остается почти одинаковой за каждый год в США, однако незначительно снижается. Так, в 2016 году в США 963 человека были расстреляны полицией, В 2015 году - 995.