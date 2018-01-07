У берегов Китая столкнулись два судна: десятки человек пропали без вести
Столкнулись панамский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз.
Фото: pixabay.com
Два судна столкнулись у восточного побережья Китая, десятки членов экипажа считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источник.
По данным агентства, столкнулись панамский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз. Инцидент произошел у восточного побережья Китая. По предварительным данным, без вести пропали 32 человека.
Других подробностей пока не сообщается.