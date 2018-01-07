Ким Чен Ын призвал «не ворошить прошлое» и улучшать отношения с Южной Кореей
Глава КНДР четко обозначил, что государству необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что Ким Чен Ын призвал не «ворошить прошлое» и работать в направлении улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.
Сейчас Пхеньян и Сеул завершают подготовку к первым за два года переговорам на высоком уровне. Определены составы делегаций. Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон готов принять участие в консультациях.