Ким Чен Ын призвал «не ворошить прошлое» и улучшать отношения с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения», — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что Ким Чен Ын призвал не «ворошить прошлое» и работать в направлении улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

Сейчас Пхеньян и Сеул завершают подготовку к первым за два года переговорам на высоком уровне. Определены составы делегаций. Президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон готов принять участие в консультациях.