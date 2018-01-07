Сумятица вместо стратегии: Пушков о внешней политике администрации Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал внешнюю политику администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter.

«Внешняя политика администрации Трампа: напряженность с ЕС, изоляция по Иерусалиму, провал в СБ ООН по Ирану, сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии», — написал Пушков.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал посвященное Ирану заседание Совбеза ООН очередным промахом внешней политики США.

Другой российский сенатор Игорь Морозов сказал, что выступление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли говорит о том, что США не скрывают своих намерений и готовы вмешаться во внутренние дела ближневосточной республики.