Джона Сноу выставили из бара за пьяный дебош: видео

Известного актера Кита Харингтона, исполняющего роль Джона Сноу в популярном телесериале «Игра Престолов», выставили из бара в Нью-Йорке, после того как он явился туда в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает портал TMZ.

Сообщается также, что инцидент произошел в пятницу вечером. Харингтон изъявил желание сыграть в бильярд, яростно стуча кулаками по бильярдному столу. Кроме того, актер хватал кии остальных игроков и задевал при этом их лица.

Как рассказали очевидцы, Харингтона попросили покинуть заведение, однако спустя некоторое время он вернулся. После этого актера силой вывели из бара.

Ранее сообщалось, что стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов».