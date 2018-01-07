Власти Саудовской Аравии озвучили причину ареста 11 принцев

Одиннадцать саудовских принцев были арестованы после того, как отказались от прекращения протеста в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде.

С таким заявлением выступил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, передает Al Arabia.

По его словам, протестующие члены монаршей семьи потребовали отмены приказа короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому все принцы теперь обязаны были самостоятельно оплачивать счета за воду и электричество.

Также участники акции хотели получить денежную компенсацию за судебный приговор относительно их родственника.

По сообщениям ряда СМИ, речь шла о казне их двоюродного брата.

Генпрокурор также подчеркнул, что принцы были помещены в тюрьму Эль-Хайр. Там им предстоит дождаться судебного разбирательства.

Ранее саудовские СМИ сообщили, что королевская гвардия задержала 11 принцев за то, что те якобы протестовали из-за оплаты коммунальных услуг.