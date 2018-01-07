Волонтер «АТО» не верит в то, что Крым вновь станет украинским

По словам волонтера так называемой «АТО» Виталий Дейнега Укоаина не сможет забрать себе полуостров с помощью силы.

«Я думаю, что в ближайшие годы Россия вряд ли ослабнет настолько, чтобы добровольно уйти из Крыма. Украина же не окрепнет так, чтобы взять полуостров при помощи силы», - приводит слова Дейнеги «Русская весна».

По его словам, думать о том, как украинцы будут «пилить российский Черноморский флот в Балаклаве на металлолом» преждевременно.